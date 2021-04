Serie B, Spal-Venezia: probabili formazioni, pronostico e dove vederla in tv (Di lunedì 5 aprile 2021) La partita Spal-Venezia risulta decisiva per le posizioni alte della classifica: i ferraresi a 46 punti distano solo tre lunghezze dai veneti e l’incontro di lunedì sera potrebbe allungare, o colmare, il divario tra le due.Entrambe le formazioni dopo la vittoria prima della “sosta” non sono riuscite a dare continuità a questi risultati: il pareggio della Spal per 1-1 contro il Chievo ha mostrato un’ottima prestazione di Valoti, il Venezia invece si è fatto sconfiggere 0-2 dalla Reggina. dove vedere Spal-Venezia La sfida è prevista per le ore 19.00 di lunedì 5 aprile allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. L’incontro sarà visibile sulla piattaforma in streaming DAZN Italia tramite Smart TV, computer, smartphone e decoder Sky Q nel caso sia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) La partitarisulta decisiva per le posizioni alte della classifica: i ferraresi a 46 punti distano solo tre lunghezze dai veneti e l’incontro di lunedì sera potrebbe allungare, o colmare, il divario tra le due.Entrambe ledopo la vittoria prima della “sosta” non sono riuscite a dare continuità a questi risultati: il pareggio dellaper 1-1 contro il Chievo ha mostrato un’ottima prestazione di Valoti, ilinvece si è fatto sconfiggere 0-2 dalla Reggina.vedereLa sfida è prevista per le ore 19.00 di lunedì 5 aprile allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. L’incontro sarà visibile sulla piattaforma in streaming DAZN Italia tramite Smart TV, computer, smartphone e decoder Sky Q nel caso sia ...

Advertising

VirgiStudio : RT @Virgi_Calcio: Serie B (Giornata 32) V. Entella - Pordenone Ascoli - Vicenza Cittadella - Reggina Cosenza - Cremonese Empoli - Chievo M… - Virgi_Calcio : Serie B (Giornata 32) V. Entella - Pordenone Ascoli - Vicenza Cittadella - Reggina Cosenza - Cremonese Empoli - Ch… - SfoglioSport : Calcio: Serie B, domani in campo per la 32ma giornata(2) [SFOGLIOSPORT]- Le altre gare della 32ma giornata di Serie… - TUTTOB1 : Serie B, le designazioni arbitrali per la 32^ giornata: Spal-Venezia ad Aureliano, Ayroldi per Salernitana-Frosinone - VFLPrediction : Serie A Game 5 Atalanta????Fiorentina Benevento????Pordenone Bologna????Juve Cagliari????Empoli Crotone????Pescara Inter??Mil… -