Serie B, si ferma ancora il Venezia: rimonta e pari con la Spal. La classifica aggiornata (Di lunedì 5 aprile 2021) Secondo stop consecutivo per il Venezia.La formazione neroverde subisce l'ennesima frenata della sua stagione. Nel match esterno giocato contro la Spal, la compagine veneta ha ottenuto soltanto un punto in virtù del pareggio per 1-1 maturato al termine dei novanta minuti del 'Paolo Mazza'. Accade tutto a ridosso dell'intervallo, quando al minuto 43 Di Francesco sigla il vantaggio Spallino. Il giocatore biancoblu tira fuori dal cilindro una gran perla, riuscendo a disorientare un avversario prima di colpire in rete e portare in vantaggio i suoi.Serie B, l'annuncio di Balata: "Ecco quando partiremo con il VAR". E su Empoli-Chievo…Nemmeno il tempo di festeggiare per i ferraresi che, al 46', subiscono il gol del pareggio da parte del Venezia. Ceccaroni concretizza infatti il calcio d'angolo battuto in ...

