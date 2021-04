Serie B, Pordenone-Virtus Entella: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di lunedì 5 aprile 2021) Nel giorno di Pasquetta, è ancora tempo di Serie B, con le dieci partite della 32a giornata del campionato cadetto tutte in programma quest’oggi. Ad aprire le danze, alle ore 12:30, sarà Pordenone–Virtus Entella, sfida salvezza. Ecco le ultime con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv del match. Quella tra Pordenone e Virtus Entella è una sfida importantissima in chiave salvezza, anche se il Pordenone, al quindicesimo posto a più due sul Cosenza e ora guidato da Domizzi, ha anche una partita da recuperare, quella contro il Pisa. Una vittoria nella giornata di oggi, dopo la sconfitta di misura contro l’Empoli e l’ultimo pesante 1-4 contro il Brescia di venerdì che è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Nel giorno di Pasquetta, è ancora tempo diB, con le dieci partite della 32a giornata del campionato cadetto tutte in programma quest’oggi. Ad aprire le danze, alle ore 12:30, sarà, sfida salvezza. Ecco le ultime con le, ile latv del match. Quella traè una sfida importantissima in chiave salvezza, anche se il, al quindicesimo posto a più due sul Cosenza e ora guidato da Domizzi, ha anche una partita da recuperare, quella contro il Pisa. Una vittoria nella giornata di oggi, dopo la sconfitta di misura contro l’Empoli e l’ultimo pesante 1-4 contro il Brescia di venerdì che è ...

