Serie B | pari e gol tra Reggiana e Brescia 2-2

(Di lunedì 5 aprile 2021)e spettacolo tra, con i granata che hanno ottenuto il punto al 96?. Il primo tempo finisce con le Rondinelle in vantaggio, ma con unasempre in partita. Kargbo nella prima parte della gara pecca di precisione al momento del tiro così ecco il vantaggio del: siamo al 30?, rimessa laterale in favore della, Spalek recupera, palla a Ndoj, poi ecco l’incursione centrale di Bjarnason con imbucata per Ragusa, Ajeti uscendo libera un po’ di spazio e Ayè è lesto a piazzare un sinistro a fil di palo. Nel secondo tempo, pronti, via, e i granata trovano il: angolo di Radrezza, Joronen si supera su Kargbo, ma nulla può sul tap-in di Zamparo, che segna il primo gol in B della sua carriera. Al 74? annullato un gol per fuorigioco a ...

Corriere dello Sport.it

Nel secondo tempo, pronti, via, e i granata trovano il meritato: angolo di Radrezza, Joronen si supera su Kargbo, ma nulla puo' sul tap - in di Zamparo, che segna il primo gol in B della sua carriera. Pari e spettacolo tra Reggiana e Brescia, con i granata che hanno ottenuto il punto al 96'. Il primo tempo finisce con le Rondinelle in vantaggio, ma con una Reggiana sempre in partita. Kargbo nella prima parte della gara pecca di precisione al momento del tiro. A dirla tutta il Pescara avrebbe anche meritato qualcosa in più da questa gara per mole di gioco, occasioni sciupate e parate del portiere avversario ... ma per evitare la serie C si può passare anche ...