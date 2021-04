Serie B | i risultati della trentaduesima giornata | tris del Pordenone all’Entella Vittorie esterne di Cremonese e Lecce

(Di lunedì 5 aprile 2021) Calendario,B e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario,e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal,e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaB, iBuona la prima di Maurizio Domizzi sulla panchina del. I lagurani hanno superato 3-0 la Virtus Entella. In attesa di capire la decisione del Giudice Sportivo su Empoli-Chievo Verona (ospiti in campo e padroni di casa in quarantena per ordine dell’Asl), nelle sfide delle 15di ...

Advertising

Paroladeltifoso : Serie B, i risultati del pomeriggio: Serie A più vicina per il Lecce - CalcioWeb : Tutti i risultati del campionato di #SerieB e come cambia la classifica - tabellamercatob : #Pasquetta #SerieB 13^ di ritorno Finali gare delle 17.00 Vincono #Ascoli #Cremonese e #Lecce Otto reti in totale… - TuttoSalerno : Serie B, 13^ giornata di ritorno: i risultati dei primi tempi - tabellamercatob : #Pasquetta #SerieB Fine primi tempi cinque gare delle 15.00 Vincono temporaneamente #Cremonese e #Monza, le altre s… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie risultati

QUOTIDIANO.NET

B, classifica/ Diretta gol: vince il Pordenone! Live score DIRETTA REGGIANA BRESCIA: OSPITI IN RIPRESA! Reggiana Brescia , in diretta lunedì 5 aprile 2021 alle ore 17.00 presso il ...di Stefano Belli}B, classifica/ Diretta gol: vince il Pordenone! Live score TRAVERSA DI ARMELLINO, PALO DI CAPONE! Allo U - Power Stadium è in corso il match valevole per la ...Il tabellino e le pagelle di Pisa-Lecce, sfida valida per la 32esima giornata della Serie B 2020/2021, terminata 0-1. Il Pisa esce a testa alta contro la squadra più in forma del campionato (11 ...Una Pasquetta in campo per la Serie B che scende in campo per la 32^ giornata. Ecco il programma, i risultati e i marcatori delle gare odierne. Per leggere la classifica, CLICCA QUIOre 12.30Pordenone- ...