Serie B, Cosenza-Cremonese: probabili formazioni e diretta tv (Di lunedì 5 aprile 2021) Turno infrasettimanale di Pasquetta per la Serie B, valido per la 32a giornata di campionato. Alle 15:00, Cosenza-Cremonese, scontro salvezza decisivo per le due squadre. Nella gara d’andata vittoria della Cremo per 1-0. Analizziamo situazione, probabili formazioni e dove vedere la partita. Il Cosenza di Occhiuzzi occupa il quint’ultimo posto in classifica con 32 punti. Ad oggi dovrebbe disputare i playout insieme alla Reggiana. La zona salvezza però è vicina, il Pordenone è a soli due punti, la Cremonese a quattro (anche se le due squadre devono recuperare una partita). Record di pareggi per il Cosenza, ben 17 in campionato, nella gara di venerdì però è arrivata una vittoria fondamentale in un altro scontro diretto: 2-1 in rimonta contro l’Ascoli, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Turno infrasettimanale di Pasquetta per laB, valido per la 32a giornata di campionato. Alle 15:00,, scontro salvezza decisivo per le due squadre. Nella gara d’andata vittoria della Cremo per 1-0. Analizziamo situazione,e dove vedere la partita. Ildi Occhiuzzi occupa il quint’ultimo posto in classifica con 32 punti. Ad oggi dovrebbe disputare i playout insieme alla Reggiana. La zona salvezza però è vicina, il Pordenone è a soli due punti, laa quattro (anche se le due squadre devono recuperare una partita). Record di pareggi per il, ben 17 in campionato, nella gara di venerdì però è arrivata una vittoria fondamentale in un altro scontro diretto: 2-1 in rimonta contro l’Ascoli, ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #SERIEB | #Cosenza Vs #Cremonese è una gara della 32°giornata del campionato cadetto. I #Lupi di mister… - laprovinciacr : Calcio serie B. Cosenza - #Cremonese (diretta ore 15) - periodicodaily : Il pronostico di Cosenza-Cremonese, 32a giornata di Serie B - SfoglioSport : Calcio: Serie B, domani in campo per la 32ma [SFOGLIOSPORT]- Le gare della 32ma giornata di Serie B in programma do… - zazoomblog : Cosenza-Cremonese in tv: data orario e diretta streaming Serie B 2020-2021 - #Cosenza-Cremonese #orario #diretta -