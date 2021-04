Serie B, Cittadella-Reggina: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di lunedì 5 aprile 2021) Gara incerta ma certamente piacevole al Tombolato. Cittadella-Reggina è uno dei match che comporranno la 32a giornata del campionato di Serie B che, in questa festività di Pasquetta, allieterà le passioni calcistiche degli italiani. Ecco le ultime dal match con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv dell’incontro in terra veneta. Difesa della posizione in zona playoff e assalto, clamoroso, alle posizioni valide per il mini torneo che si svilupperà alla fine della regular season. Obiettivi davvero molto simili quelli che inseguono in questa importante giornata di campionato Cittadella e Reggina. I padroni di casa granata guidati da Roberto Venturato non attraversano un buon momento: sono cinque i punti incamerati dai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Gara incerta ma certamente piacevole al Tombolato.è uno dei match che comporranno la 32a giornata del campionato diB che, in questa festività di Pasquetta, allieterà le passioni calcistiche degli italiani. Ecco le ultime dal match con le, ile latv dell’incontro in terra veneta. Difesa della posizione in zona playoff e assalto, clamoroso, alle posizioni valide per il mini torneo che si svilupperà alla fine della regular season. Obiettivi davvero molto simili quelli che inseguono in questa importante giornata di campionato. I padroni di casa granata guidati da Roberto Venturato non attraversano un buon momento: sono cinque i punti incamerati dai ...

Advertising

FootballtipsNG : Serie B, Cittadella vs Reggina, PREDICTION: 0 - 1 - Ghanabettips : Serie B, Cittadella vs Reggina, PREDICTION: 0 - 1 - jackpotKE : Serie B, Cittadella vs Reggina, PREDICTION: 0 - 1 - MySASoccerTips : Serie B, Cittadella vs Reggina, PREDICTION: 0 - 1 - VirgiStudio : RT @Virgi_Calcio: Serie B (Giornata 32) V. Entella - Pordenone Ascoli - Vicenza Cittadella - Reggina Cosenza - Cremonese Empoli - Chievo M… -