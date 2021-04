Serie B, Chievo al “Carlo Castellani” per il match delle 15:00: assente l’Empoli causa Covid (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Chievo raggiunge Empoli, ma la sfida contro i toscani non si disputerà.La Serie B si prepara a scendere in campo per una Pasquetta in cui il calcio farà da padrone. Saranno 9 gli incontri in programma oggi, con Empoli-Chievo che non si disputerà al "Castellani" pur rimanendo nel programma della 32^ giornata del campionato cadetto.Il match di Serie B tra i veneti e la capolista non si può infatti disputare visti i 13 positivi nel gruppo squadra dei toscani che dopo aver già saltato lo scorso incontro con la Cremonese si trovano ancora in quarantena e ci resteranno fino al 7 aprile su disposizione della locale Asl. Nonostante ciò la Lega Serie B non ha disposto il rinvio, motivo per il quale questa mattina il Chievo è partito con destinazione Empoli ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 aprile 2021) Ilraggiunge Empoli, ma la sfida contro i toscani non si disputerà.LaB si prepara a scendere in campo per una Pasquetta in cui il calcio farà da padrone. Saranno 9 gli incontri in programma oggi, con Empoli-che non si disputerà al "" pur rimanendo nel programma della 32^ giornata del campionato cadetto.IldiB tra i veneti e la capolista non si può infatti disputare visti i 13 positivi nel gruppo squadra dei toscani che dopo aver già saltato lo scorso incontro con la Cremonese si trovano ancora in quarantena e ci resteranno fino al 7 aprile su disposizione della locale Asl. Nonostante ciò la LegaB non ha disposto il rinvio, motivo per il quale questa mattina ilè partito con destinazione Empoli ...

