Serie B, altro k.o per il Frosinone: la Salernitana di misura, tre punti che valgono il terzo posto. La classifica aggiornata (Di lunedì 5 aprile 2021) La Salernitana batte il Frosinone per 1-0.Serie B, si ferma ancora il Venezia: rimonta e pari con la Spal. La classifica aggiornataLa compagine granata ottiene tre punti fondamentali per il prosieguo della sua stagione contro la formazione gialloblu. Un successo di misura, che consente ai calabresi di agguantare il terzo posto della classifica e staccare di due lunghezze il Monza quarto. Tutto questo grazie alla rete di Cicerelli, che al 55' ha sbloccato la sfida dello Stadio Arechi. A questa marcatura i laziali non hanno saputo reagire in maniera ottimale, creando poche occasioni concrete e non sfruttando il potenziale offensivo a sua disposizione. Ennesimo stop, dunque, per i 'frusinati', che nelle ultime partite ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 aprile 2021) Labatte ilper 1-0.B, si ferma ancora il Venezia: rimonta e pari con la Spal. LaLa compagine granata ottiene trefondamentali per il prosieguo della sua stagione contro la formazione gialloblu. Un successo di, che consente ai calabresi di agguantare ildellae staccare di due lunghezze il Monza quarto. Tutto questo grazie alla rete di Cicerelli, che al 55' ha sbloccato la sfida dello Stadio Arechi. A questa marcatura i laziali non hanno saputo reagire in maniera ottimale, creando poche occasioni concrete e non sfruttando il potenziale offensivo a sua disposizione. Ennesimo stop, dunque, per i 'frusinati', che nelle ultime partite ...

