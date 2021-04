Serie B, 32a giornata: il Lecce vince e scappa, anche il Pescara ferma il Monza. Risultati e classifica (Di lunedì 5 aprile 2021) La Serie B gioca oggi, nel giorno di Pasquetta, la sua trentaduesima giornata.Poche reti nelle cinque partite disputatesi alle ore 15, ma Risultati importanti soprattutto nella zona alta della classifica. Successo esterno per il Lecce che ha battuto il Pisa di mister D'Angelo. Si tratta della sesta vittoria di fila per gli uomini di Eugenio Corini, lanciatissimi verso la vetta occupata attualmente dall'Empoli che nella giornata di oggi non è sceso in campo.La gara Empoli-Chievo, infatti, non è andata in scena per le tredici positività al Covid-19 nello spogliatoio toscano. La Lega di Serie B non aveva però stabilito il rinvio, ragion per cui gli ospiti si sono dovuti presentare al Castellani perché l'arbitro potesse così certificare l'assenza dei padroni di casa, dando ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 aprile 2021) LaB gioca oggi, nel giorno di Pasquetta, la sua trentaduesima.Poche reti nelle cinque partite disputatesi alle ore 15, maimportanti soprattutto nella zona alta della. Successo esterno per ilche ha battuto il Pisa di mister D'Angelo. Si tratta della sesta vittoria di fila per gli uomini di Eugenio Corini, lanciatissimi verso la vetta occupata attualmente dall'Empoli che nelladi oggi non è sceso in campo.La gara Empoli-Chievo, infatti, non è andata in scena per le tredici positività al Covid-19 nello spogliatoio toscano. La Lega diB non aveva però stabilito il rinvio, ragion per cui gli ospiti si sono dovuti presentare al Castellani perché l'arbitro potesse così certificare l'assenza dei padroni di casa, dando ...

