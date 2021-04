Serie A | Brambati | “Pirlo brancola nel buio | mi aspettavo l’esonero Gattuso? Vi dico chi vedrei bene a Napoli”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 5 aprile 2021) L'analisi di Massimo.Lo stop del Milan di Stefano Pioli, fermato a San Siro per 1-1 dalla Sampdoria di Claudio Ranieri, la vittoria della capolista Inter ai danni del Bologna, con la compagine di Antonio Conte che allunga in classifica sui rossoneri, attualmente a -8 dal primo posto. Sono questi alcuni dei risultati maturati in occasione della ventinovesima giornata del campionato diA. Risultati importanti anche in vista della prossima Champions League, con il successo interno deldi Gennaronel roboante match contro il Crotone, terminato 4-3 per la compagine partenopea, e il derby della Mole, terminato 2-2. Intervenuto ai microfoni del format radiofonico Maracanà, in onda su TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimosi è espresso a tal ...