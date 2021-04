Se Draghi porta a Tripoli l’Italia e l’Europa. Il punto di Ruvinetti (Di lunedì 5 aprile 2021) La visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Tripoli è molto importante, in quanto sarà il primo capo di governo europeo a incontrare il nuovo premier libico Abdelhamid Dabaida – sebbene seguito a poche ore di distanza dal greco Kyriakos M?tsotak?s. Ma non c’è solo la tempistica a dare valore all’incontro, che l’Italia individua come proiezione primaria della propria strategia geopolitica. Per esempio, la condivisione della visita col primo ministro greco, nel momento in cui questo annuncerà la riapertura dell’ambasciata a Tripoli, significa che – visto la grande influenza di cui Draghi gode in ambito Ue – l’Italiano porterà con sé anche il sostegno dell’Europa. Tutto per altro da traslare sul piano dell’atlantismo, ossia del legame tra ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 aprile 2021) La visita del presidente del Consiglio, Mario, aè molto imnte, in quanto sarà il primo capo di governo europeo a incontrare il nuovo premier libico Abdelhamid Dabaida – sebbene seguito a poche ore di distanza dal greco Kyriakos M?tsotak?s. Ma non c’è solo la tempistica a dare valore all’incontro, cheindividua come proiezione primaria della propria strategia geopolitica. Per esempio, la condivisione della visita col primo ministro greco, nel momento in cui questo annuncerà la riapertura dell’ambasciata a, significa che – visto la grande influenza di cuigode in ambito Ue –no porterà con sé anche il sostegno del. Tutto per altro da traslare sul piano dell’atlantismo, ossia del legame tra ...

