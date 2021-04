Scuola, senza tamponi il ritorno ad alto rischio. I presidi: così nuovo stop (Di lunedì 5 aprile 2021) Domattina torneranno in classe 5,3 milioni di studenti, vale a dire 6 su 10 dall?asilo alle scuole superiori. Tutti in aula, o quasi, ma con le vecchie abitudini e quindi con i soliti rischi.... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 5 aprile 2021) Domattina torneranno in classe 5,3 milioni di studenti, vale a dire 6 su 10 dall?asilo alle scuole superiori. Tutti in aula, o quasi, ma con le vecchie abitudini e quindi con i soliti rischi....

Advertising

Agenzia_Italia : In Lazio tamponi gratis e senza ricetta per gli studenti delle superiori - icavrsfalls : @FEF3XL0UIS no no, volevo fare scienze umane perché vorrei studiare psicologia ma i miei dicevano che mi sarei ritr… - vale74260884 : @AlfioMontalbano @AzzolinaLucia Il DL Draghi ha imposto il ritorno a scuola anche in zona rossa senza possibilità p… - bea__styles__ : Raga io domani non ci vado a scuola (magari sjsbsj) per tre motivi 1 la verifica di tecnologia 2 x compagnx che a v… - RenzoCianchetti : RT @gionnipa: Il mio professore di Greco, prima di entrare in classe, si faceva un Pernod al bar davanti alla scuola. Spesso aveva una macc… -