Scuola, da mercoledì in classe oltre 5 milioni di studenti: ecco le regole per le zone rosse e arancioni (Di lunedì 5 aprile 2021) A partire dal 7 aprile più di 5 milioni di studenti italiani seguiranno le lezioni in presenza a Scuola. Nelle zone rosse si tornerà in aula fino alla prima media, mentre nelle zone arancioni il rientro riguarderà tutti gli alunni fino alla terza media. Nelle zone arancioni, inoltre, gli studenti delle superiori torneranno in aula almeno al 50%, fino a un massimo del 75%. In quelle rosse, invece, la didattica delle superiori si svolgerà esclusivamente a distanza. A prescindere dal colore della regione, potranno frequentare la Scuola in presenza: gli alunni per l'uso dei laboratori gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali per i quali sia più ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola mercoledì Il 7 aprile riaprono le scuole. Ecco le regole Mercoledì 7 aprile si torna in classe. Asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (sino alla prima media) vedranno il tanto atteso ritorno della didattica in presenza .

Coronavirus, da mercoledì 7 scattano le nuove regole. Ecco cosa cambia La novità più importanti riguardano la scuola SCUOLA - Si tornerà in presenza anche nelle zone rosse fino alla prima media mentre in quelle arancioni saranno in classe gli alunni fino alla terza ...

Il 7 aprile si torna in classe. Asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (sino alla prima media) vedranno il tanto atteso ritorno della didattica in presenza. La novità più importanti riguardano la scuola - Si tornerà in presenza anche nelle zone rosse fino alla prima media mentre in quelle arancioni saranno in classe gli alunni fino alla terza ...