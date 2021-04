"Scent of a Woman", una serie di buoni motivi per vederlo (Di lunedì 5 aprile 2021) Scent OF A Woman-PROFUMO DI DONNA La 7 ore 21.15. Con Al Pacino, Chris O' Donnell, Gabrielle Anwar. Regia di Martin Brest. Produzione USA 1992. Durata: 2 ore e 47 minuti LA TRAMA Un giovanottino di buon carattere è assegnato a far da badante a un ex colonnello divenuto cieco per un incidente. Il compito non è facile. L'uomo oltre alla minorazione ha un gran brutto carattere e il giovane non riesce a capire perchè si faccia menare in giro per l'America. Poco a poco comprende. L'uomo cerca il posto giusto per mettere in atto un progetto che ha da tempo: il suicidio. PERCHÈ vederlo Perchè nonostante la storia sia nota (è il remake americano del film di Dino Risi con Vittorio Gassman) i motivi di raccomandazione non sono pochi: la splendida sceneggiatura di Bo Goldman ("Qualcuno volò sul nido del cuculo") e la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021)OF A-PROFUMO DI DONNA La 7 ore 21.15. Con Al Pacino, Chris O' Donnell, Gabrielle Anwar. Regia di Martin Brest. Produzione USA 1992. Durata: 2 ore e 47 minuti LA TRAMA Un giovanottino di buon carattere è assegnato a far da badante a un ex colonnello divenuto cieco per un incidente. Il compito non è facile. L'uomo oltre alla minorazione ha un gran brutto carattere e il giovane non riesce a capire perchè si faccia menare in giro per l'America. Poco a poco comprende. L'uomo cerca il posto giusto per mettere in atto un progetto che ha da tempo: il suicidio. PERCHÈPerchè nonostante la storia sia nota (è il remake americano del film di Dino Risi con Vittorio Gassman) idi raccomandazione non sono pochi: la splendida sceneggiatura di Bo Goldman ("Qualcuno volò sul nido del cuculo") e la ...

Advertising

Nicoletta_G96 : RT @Nicoletta_G96: Al Pacino in Scent of a Woman, 1992. Nessuno lo batte. ?? - Nicoletta_G96 : RT @Nicoletta_G96: Al Pacino in Scent of a Woman, 1992. ADORO. - TininatinaE : 28 marzo : Oscar ad Al Pacino per SCENT OF A WOMAN e alla carriera a Federico Fellini -