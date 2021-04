Sara Brancaccio, chi è la blogger su “E’ sempre mezzogiorno” (Di lunedì 5 aprile 2021) Sara Brancaccio è una blogger che partecipa allo show “E’ sempre mezzogiorno”, infatti ha incantato il pubblico da casa con la sua pasticceria tutta italiana. Sara Brancaccio, chi è l’influencer e blogger che collabora con Antonella Clerici (Cookiss Bakery)I capelli rosa e la tanta passione per il suo lavoro sono due dei suoi talenti più importanti per avere successo nel piccolo schermo. Il programma di Antonella Clerici è riuscito ad unire il mondo del web con quello della tv. Ogni giorno ci sono ospiti che variano dai blogger agli influencer, i quali dispensano consigli su diverse piattaforme social, i riflettori sono stati puntati subito sulla blogger dai capelli rosa. La ragazza è uno dei ... Leggi su ck12 (Di lunedì 5 aprile 2021)è unache partecipa allo show “E’”, infatti ha incantato il pubblico da casa con la sua pasticceria tutta italiana., chi è l’influencer eche collabora con Antonella Clerici (Cookiss Bakery)I capelli rosa e la tanta passione per il suo lavoro sono due dei suoi talenti più importanti per avere successo nel piccolo schermo. Il programma di Antonella Clerici è riuscito ad unire il mondo del web con quello della tv. Ogni giorno ci sono ospiti che variano daiagli influencer, i quali dispensano consigli su diverse piattaforme social, i riflettori sono stati puntati subito sulladai capelli rosa. La ragazza è uno dei ...

