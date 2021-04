Sanità ferma | scuole chiuse | zero sport | senza controlli dilaga il diabete grave tra i più piccoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 aprile 2021) Di questa epoca sospesa, in cui si attende con impazienza l’uscita dalla pandemia, si è già detto molto. Dagli allarmi per le conseguenze psicologiche e sociali sui ragazzi si passa alle preoccupazioni per un sistema sanitario che si occupa solo di Covid, spesso per necessità, a volte per comodo. C’è chi si preoccupa del futuro prossimo, per lamentarsi o per mettere in allarme sulla superficialità di un mondo che non sa guardare gli iceberg e rischia perciò di sbatterci contro affondando coi suoi passeggeri. Quello che segue è il racconto di un iceberg. Dialogo non troppo immaginario fra un docente e un genitore in epoca pre-Covid: “La ragazza mi chiede continuamente di andare in bagno anche a casa beve moltissima acqua?”. “Ha visto quanto è cresciuta di statura? Avevo notato questo dimagrimento, andremo dal dottore”. I casi dimellito (detto anche di tipo 1) ...