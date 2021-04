Salviniportasfiga | lo sfottò a Salvini dopo la sconfitta di Jannik Sinner

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 5 aprile 2021) Per Matteonon è esattamente un periodo brillante. I sondaggi danno la Lega in calo e il concorrente Fratelli d’Italia in crescita, nel governo di Mario Draghi la linea aperturista non incide. Tanto che lui, secondo alcuni rumors, medita l’addio alla maggioranza. Da stanotte però sarà anche costretto a fronteggiare un’accusa dura, soprattutto in Italia. Quella di. Ieri sera infatti è diventato trending l’hashtag che lo accusa di non essere esattamente un portafortuna. E tutto questo perché il tennista 19enne italianoè stato battuto 7-6 6-4 dal polacco Hubert Hurkacz nella finale del Miami Open in Florida. Perè arrivata la grandissima soddisfazione di essere arrivato alla finale, aver accarezzato il sogno di vincere il suo primo Atp, ...