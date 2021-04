Sai cosa c’è nelle punturine? Ecco una guida facile (Di lunedì 5 aprile 2021) Da Linda Evangelista (una delle prime a dichiarare di farne uso) a Gwyneth Paltrow (che vuole cambiare la narrativa sull’ageing ammettendo qualche aiutino) a Cindy Crawford (che non ha mai nascosto di averle inserite nella sua beauty routine di bellezza) il ricorso alle iniezioni di medicina estetica si rivela uno dei metodi più efficaci per ottenere un ringiovanimento istantaneo del viso e alternativo al bisturi. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 aprile 2021) Da Linda Evangelista (una delle prime a dichiarare di farne uso) a Gwyneth Paltrow (che vuole cambiare la narrativa sull’ageing ammettendo qualche aiutino) a Cindy Crawford (che non ha mai nascosto di averle inserite nella sua beauty routine di bellezza) il ricorso alle iniezioni di medicina estetica si rivela uno dei metodi più efficaci per ottenere un ringiovanimento istantaneo del viso e alternativo al bisturi.

Advertising

wvnnabeyours : @arcticlvis vado a dormire, mi raccomando sai che per qualsiasi cosa ci sono, ti voglio bene e non ti voglio perder… - iLoVeIrama : RT @bohidontknow_: comunque raga ho notato sta cosa. quando sei innamorato di una persona ma questa non ricambia o non sai se lo fa, allora… - aasiainyourarea : @angymorley @spaceblake_ ALLORA SAI COSA FARE PER AVERE CIÒ CHE VUOI - loulouseituuu : @adoreyoufool di nulla, sai che per qualsiasi cosa io ci sono - kr_carly17 : @aosonorita in realtà sei tu che non sai cosa sto per mandarti sei pronta? -