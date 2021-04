Sagan, Romandia ultimo test prima del Giro d'Italia (Di lunedì 5 aprile 2021) Sarà il Giro di Romandia l'ultimo test agonistico di Peter Sagan prima del Giro d'Italia, a quanto ha appreso la Gazzetta. La corsa svizzera, che nel 2020 non si era disputata a causa della pandemia, è in calendario dal 27 aprile al 2 maggio. Il 31enne slovacco della Bora - Hansgrohe ha chiuso al 15° posto il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 aprile 2021) Sarà ildil'agonistico di Peterdeld', a quanto ha appreso la Gazzetta. La corsa svizzera, che nel 2020 non si era disputata a causa della pandemia, è in calendario dal 27 aprile al 2 maggio. Il 31enne slovacco della Bora - Hansgrohe ha chiuso al 15° posto il ...

