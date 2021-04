Sabato 10 il Polo cittattiva propone una videoconferenza dedicata al paesaggio (Di lunedì 5 aprile 2021) CONFERENZA Sabato 10 aprile, alle 16, si terrà una videoconferenza on - line promossa dal Polo cittattiva per l'Astigiano e l'Albese dal titolo "Il paesaggio educa lo sguardo". Modererà l'incontro ... Leggi su gazzettadalba (Di lunedì 5 aprile 2021) CONFERENZA10 aprile, alle 16, si terrà unaon - line promossa dalper l'Astigiano e l'Albese dal titolo "Ileduca lo sguardo". Modererà l'incontro ...

Advertising

MariaAversano1 : RT @Roma: ??? Ancora pochi giorni di attesa per gli appassionati di monoposto elettriche, sabato 10 e domenica 11 aprile torna nel circuito… - Roma : ??? Ancora pochi giorni di attesa per gli appassionati di monoposto elettriche, sabato 10 e domenica 11 aprile torna… - infoitscienza : Abbiategrasso. Covid: sabato al polo fieristico di via Ticino si terrà il primo V-day - lorenteggio : #Abbiategrasso. #Covid: sabato al polo fieristico di via Ticino si terrà il primo #V-day - lorenzomaccaro3 : @Laura64135537 Grazie Laura , sa , sono anni che mi occupo di gioielli ed oggetti etnici , anche se ho iniziato c… -