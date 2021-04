Russia, Navalny ricoverato per sospetta tubercolosi. "Ho 38 di febbre e tossisco" (Di lunedì 5 aprile 2021) sospetta tubercolosi per Alexei Navalny. Il dissidente russo, detenuto in un colonia penale nella regione di Vladimir, è stato trasferito dal carcere ad una struttura medica carceraria perché affetto ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021)per Alexei. Il dissidente russo, detenuto in un colonia penale nella regione di Vladimir, è stato trasferito dal carcere ad una struttura medica carceraria perché affetto ...

MediasetTgcom24 : Russia, media: Alexei Navalny ricoverato per difficoltà respiratorie #AlexeiNavalny - marcodimaio : Alexei #Navalny ancora vittima di soprusi e abusi in #Russia. Dal suo arrivo in carcere ha perso 8kg, già prima del… - LaMokaespresso : RT @Open_gol: Peggiorano ancora le condizioni di salute di Alexei Navalny - Dome689 : RT @Open_gol: Peggiorano ancora le condizioni di salute di Alexei Navalny - PCapasso_autore : Alexey #Navalny è stato ricoverato nell'ospedale della prigione con febbre alta e tosse. Si teme che possa essere t… -