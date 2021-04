Rugby a 7 | la ricetta della nuova Federazione per investire sul Seven

(Di lunedì 5 aprile 2021) Settimana scorsa su queste pagine abbiamo iniziato ad affrontare il tema scottante dello stato dell’arte delin Italia. Ila sette, come sappiamo, è disciplina olimpica, eppure nel recente passato è stato ignorato dallaItaliana, che lo ha relegato a poco più di un’attività da dopolavoro, investendo quasi nulla e, di fatto, lasciando lo sviluppo nelle sole mani dei tecnici delle nazionali, ma senza alcun supporto alle spalle. Con la vittoria di Marzio Innocenti alle ultime elezioni federali uno dei quesiti più importanti è capire se e come la FIR vorràsulin chiave olimpica. Se Tokyo è ormai andata, l’obiettivo dev’essere nell’immediato quello di creare i presupposti per provare a centrare l’obiettivo Parigi 2024 e, ...

... sabato scorso 36 mila tifosi hanno assistito dagli spalti dello stadio di Brisbane al match di rugby tra gli Aussie e i rivali della Nuova Zelanda , a conferma che da queste parti la vita è tornata ... Settimana scorsa su queste pagine abbiamo iniziato ad affrontare il tema scottante dello stato dell'arte del rugby Seven in Italia. Il rugby a sette, come sappiamo, è disciplina olimpica, eppure nel r ...