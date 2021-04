Rotta sull’Africa | identità multiple e ruolo dell’Italia

Leggi su leurispes

(Di lunedì 5 aprile 2021) Lo scorso 15 dicembre il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha lanciato il “Partenariato con l’Africa”, documento di policy strategica del nostro Paese verso il Continente africano. Un momento di sintesi tra la nostra visione dell’Africa, la consapevolezza di agire in un continente dove si intrecciano complesse iniziative internazionali (non sempre in compagnia di paesi like-minded) e l’immagine che noi pensiamo i paesi africani abbiano di noi. Una dimensione che richiede pragmatismo, perseguendo la realizzazione degli interessi nazionali come la necessaria crescita sociale ed economica dei nostri partner. Osservatorio Eurispes sui Temi internazionali – L’analisi La competizione internazionale per le risorse naturali, i nuovi mercati, le opportunità di investimenti in settori di nuova generazione, l’influenza economico-commerciale (quando non politico-militare) in alcune aree del ...