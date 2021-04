Rosberg X Racing vince la prima tappa di Extreme E (Di lunedì 5 aprile 2021) Il team Rosberg X Racing ha vinto la prima tappa di Extreme E, la gara di SUV elettrici che si è corsa in Arabia Saudita. Le 10 squadre, formate da due piloti, si sono contese la vittoria sabato e domenica 3-4 aprile. Alla fine il team guidato da Rosberg è risultato essere il migliore. Claudia Hurtgen e l’incidente in Extreme E Rosberg X Racing, com’è andata la gara? Per il team Rosberg X Racing, direi molto bene. La squadra formata da Taylor e Kristoffersson è riuscita a dominare il circuito saudita sul quale correva. Le difficoltà non sono state poche perchè il terreno non era omogeneo ma molto dissestato. La macchina ha però “reagito” molto bene regalando il primo round di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021) Il teamha vinto ladiE, la gara di SUV elettrici che si è corsa in Arabia Saudita. Le 10 squadre, formate da due piloti, si sono contese la vittoria sabato e domenica 3-4 aprile. Alla fine il team guidato daè risultato essere il migliore. Claudia Hurtgen e l’incidente in, com’è andata la gara? Per il team, direi molto bene. La squadra formata da Taylor e Kristoffersson è riuscita a dominare il circuito saudita sul quale correva. Le difficoltà non sono state poche perchè il terreno non era omogeneo ma molto dissestato. La macchina ha però “reagito” molto bene regalando il primo round di ...

