Rosa Di Grazia e gli strani souvenir che ha portato a casa dopo l’eliminazione

(Di lunedì 5 aprile 2021) Il “bottino” diDiDiè stata una dei due eliminati della terza puntata del serale di Amici 20. La ballerina ha infatti perso l’ultimo scontro con il suo fidanzato Deddy e ha dovuto abbandonare la casetta in cui tutti gli allievi della scuola hanno convissuto per diversi mesi. Nel corso L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

RebeccaConsalv1 : RT @Cristinasaliu: X:Hai lasciato qualcosa di tuo a deddy? R:una mia felpa ed il peluche che mi aveva dato mia sorella...???? Ma deddy,ne ha… - housekeys94 : RT @Cristinasaliu: X:Hai lasciato qualcosa di tuo a deddy? R:una mia felpa ed il peluche che mi aveva dato mia sorella...???? Ma deddy,ne ha… - annakiara119 : RT @Cristinasaliu: X:Hai lasciato qualcosa di tuo a deddy? R:una mia felpa ed il peluche che mi aveva dato mia sorella...???? Ma deddy,ne ha… - gioia_marzolla : RT @Cristinasaliu: X:Hai lasciato qualcosa di tuo a deddy? R:una mia felpa ed il peluche che mi aveva dato mia sorella...???? Ma deddy,ne ha… - emm05uccia : RT @JACKERSROCYRUS: Solo 3 parole ROSA DI GRAZIA ?? #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Rosa Grazia

Semplici ha 10 finali a disposizione, sarebbe un fallimento totale con unada Serie A. Pagelle ... Soffrono in difesa, anche se gli attaccanti del Napoli sono in giornata die si inventano ...Deddy di Amici 20 ha bestemmiato? Nelle ultime ore sta girando sul web un video del cantante e fidanzato diDi, l'ultima eliminata della scuola. Per qualcuno il ragazzo avrebbe detto un'imprecazione, ma non è come sembra. Amici 20, Deddy ha bestemmiato? Spunta un video Dopo mesi di amore e tira ...Rosa Di Grazia è stata eliminata nei giorni scorsi da Amici 20, cosa ha detto sui social l'ex allieva del talent condotto da Maria De Filippi.Deddy di Amici 20 ha bestemmiato? Nelle ultime ore sta girando sul web un video del cantante e fidanzato di Rosa Di Grazia, l’ultima eliminata della scuola. Per qualcuno il ragazzo avrebbe detto ...