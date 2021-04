Ronde de Mouscron, Chiara Consonni si aggiudica la prima edizione (Di martedì 6 aprile 2021) Il freddo del Belgio non ha bloccato le gambe di Chiara Consonni che si è imposta nella prima edizione della “Ronde de Mouscron”. Reduce dal Giro delle Fiandre, la 21enne di Brembate Sopra si è imposta in volata sfruttando il lavoro delle compagne di squadra che le hanno consentito di giocarsi le proprie chance sul traguardo di Mouscron. La competizione, caratterizzata da un circuito di 12,5 chilometri da ripetere per dieci volte, ha visto protagoniste le ragazze della Valcar-Travel & Service, chiamate a inseguire la spagnola Alba Teruel Ribes (Movistar) e la tedesca Mieke Kröger (Team Coop – Hitec Products). In grado di ricucire nel finale sulle battistrada, le ragazze di Davide Arzeni hanno dovuto fare gli straordinari negli ultimi chilometri a causa di una ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 aprile 2021) Il freddo del Belgio non ha bloccato le gambe diche si è imposta nelladella “de”. Reduce dal Giro delle Fiandre, la 21enne di Brembate Sopra si è imposta in volata sfruttando il lavoro delle compagne di squadra che le hanno consentito di giocarsi le proprie chance sul traguardo di. La competizione, caratterizzata da un circuito di 12,5 chilometri da ripetere per dieci volte, ha visto protagoniste le ragazze della Valcar-Travel & Service, chiamate a inseguire la spagnola Alba Teruel Ribes (Movistar) e la tedesca Mieke Kröger (Team Coop – Hitec Products). In grado di ricucire nel finale sulle battistrada, le ragazze di Davide Arzeni hanno dovuto fare gli straordinari negli ultimi chilometri a causa di una ...

