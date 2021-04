Romina Power, Pasqua da sola senza Al Bano: è ancora gelo con la Lecciso (Di lunedì 5 aprile 2021) Romina Power ha trascorso la Pasqua senza Al Bano, nonostante l’invito di lui a riconciliarsi con Loredana Lecciso, per una famiglia “allargata” ma soprattutto in pace. In collegamento con Mara Venier per Domenica In, Romina ha parlato di Tyron, il fratello, e dei figli Romina Jr, Cristèl e Yari, con lei per festeggiare la Santa Pasqua. L’invito di Al Bano per il rappacificamento tra Romina e Loredana era stato lanciato proprio dallo studio di Zia Mara. Per l’occasione, si era anche commosso. “Il mio sogno è di vedere entrambe le mamme dei miei figli sedersi alla stessa tavola e mangiare.” L’occasione perfetta era decisamente la Pasqua, periodo di profonda pace e riflessione. ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 aprile 2021)ha trascorso laAl, nonostante l’invito di lui a riconciliarsi con Loredana, per una famiglia “allargata” ma soprattutto in pace. In collegamento con Mara Venier per Domenica In,ha parlato di Tyron, il fratello, e dei figliJr, Cristèl e Yari, con lei per festeggiare la Santa. L’invito di Alper il rappacificamento trae Loredana era stato lanciato proprio dallo studio di Zia Mara. Per l’occasione, si era anche commosso. “Il mio sogno è di vedere entrambe le mamme dei miei figli sedersi alla stessa tavola e mangiare.” L’occasione perfetta era decisamente la, periodo di profonda pace e riflessione. ...

