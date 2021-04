Romeo Bondanese ucciso a 17 anni | l' appello del fratello | ' Facciamo sentire sicuri i ragazzi'

(Di lunedì 5 aprile 2021) Si sfoga e chiede giustizia, per ilassassinato in piazza a Formia il 16 febbraio scorso al culmine di un litigio il scoppiato per motivi ancora poco chiari. Francescodi ...

Advertising

WonderfulSpace4 : RT @RosPalumbo71: Formia sabato 20 febbraio 2021 in ricordo di Romeo Bondanese ucciso a 17 anni. Pernondimenticare...??????...????????????... https… -

Ultime Notizie dalla rete : Romeo Bondanese

leggo.it

Da una prima ricostruzione degli investigatori, sembra che la rissa, dove è stato accoltellatosia scoppiata fra due gruppi di giovanissimi. Gli investigatori, dopo aver identificato ...E' stato fissato per venerdì l'interrogatorio di Osvaldo V. il cugino diucciso nel corso di una rissa. L'interrogatorio si terrà, presso la Procura per i Minorenni di Roma. Il giovane, anche lui è rimasto ferito nella drammatica dinamica omicidiaria in cui ...Francesco Bondanese, fratello di Romeo ucciso a soli diciassette anni sotto gli occhi dei coetanei e del cugino, affida ad un post su Facebook il desiderio di giustizia e descrive il vuoto drammatico ...LE INDAGINIRestano stabili al momento le condizioni del ragazzo di 17 anni, di nazionalità rumena, accoltellato domenica sera a Latina, nel Parco Falcone e Borsellino, per un regolamento di ...