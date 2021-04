Roma, l’ex presidente Pallotta: “Fa male non vedere lo stadio. Monchi? Mi sono fregato da solo” (Di lunedì 5 aprile 2021) “Fa male per la Roma non avere lo stadio. Avevamo grandi sponsor in attesa“. Così l’ex presidente giallorosso, James Pallotta, in un’intervista a The Athletic. Il tycoon ha poi ripercorso i suoi anni da numero uno del club capitolino. “La scelta di Monchi? Mi prendo tutta la colpa di essermi fregato da solo – le sue parole -. Under e Kolarov sono stati buoni acquisti, ma ci sono stati errori costosi. sono rimasto a guardare e fu un errore. Zaniolo? Fu scelto da Baldini, Monchi non sapeva chi fosse“. Poi Pallotta è tornato anche sugli addii delle due bandiere per eccellenza, Francesco Totti e Daniele De Rossi. “Cosa avrei dovuto fare? Con Daniele e ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) “Faper lanon avere lo. Avevamo grandi sponsor in attesa“. Cosìgiallorosso, James, in un’intervista a The Athletic. Il tycoon ha poi ripercorso i suoi anni da numero uno del club capitolino. “La scelta di? Mi prendo tutta la colpa di essermida– le sue parole -. Under e Kolarovstati buoni acquisti, ma cistati errori costosi.rimasto a guardare e fu un errore. Zaniolo? Fu scelto da Baldini,non sapeva chi fosse“. Poiè tornato anche sugli addii delle due bandiere per eccellenza, Francesco Totti e Daniele De Rossi. “Cosa avrei dovuto fare? Con Daniele e ...

