Rivaluto pulizia etnica intellettuale il tweet di Piroso a Gasparri

(Di lunedì 5 aprile 2021) ““. Sono queste le parole twittate dal giornalista Antonellocontro il senatore di Forza Italia, Maurizio. Parole al vetriolo, che non sono passate inosservate all’Ordine dei giornalisti. Tant’è che Carlo Verna in qualità di presidente dell’Ordine, condanna la condotta di. Ed esprime piena solidarietà a. Ma facciamo il

Advertising

HuffPostItalia : 'Quando lo vedo, rivaluto la pulizia etnica'. Piroso choc su Gasparri. Verna: 'Spero sia un omonimo' - Assuntacarmenc2 : RT @claudio_2022: Antonello Piroso-choc contro Maurizio Gasparri: 'Rivaluto la pulizia etnica', seppur 'intellettuale' ??????????????? http… - InvictusNon : Antonello Piroso-choc contro Maurizio Gasparri: 'Rivaluto la pulizia etnica', seppur 'intellettuale'… - giovannissl1 : @Apndp Io invece quando leggo giornalisti snob , radicalchiocchi come te rivaluto la pulizia etnica.... quella vera - silentman68 : RT @Libero_official: 'Rivaluto la pulizia etnica (intellettuale)'. Il vergognoso attacco di #Piroso contro #Gasparri: esplode la polemica… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivaluto pulizia

... nella mia qualità di appartenente allo stesso, come devo immaginare sia anche chi invoca per me 'etnica' sui social, se è compatibile con l'apparenza al giornalismo un linguaggio simile e se ...Il tweet del giornalista e la replica del senatore del Forza ...“Rivaluto pulizia etnica intellettuale”: queste le parole twittate da Piroso contro Gasparri? “Maurizio Gasparri è un politico, così seducente, coinvolgente, convincente che ogni volta che lo ascolto ...Antonello Piroso si scaglia contro Maurizio Gasparri su Twitter. "Maurizio Gasparri è un politico (mio e vostro stipendiato, peraltro) così seducente, coinvolgente, convincente che ogni volta che lo a ...