Rinnovo Ibrahimovic – Lo svedese percepirà 6 5 milioni di euro più bonus

Advertising

AntoVitiello : #Milan, rinnovo annuale di #Ibrahimovic ai dettagli: annuncio vicinissimo - SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC VERSO IL RINNOVO DI UN ANNO Si lavora sugli ultimi dettagli, entro 10 giorni la firma… - Gazzetta_it : #Ibrahimovic rinnovo vicino. Da Vlahovic all'idea Ilicic: il #Milan pensa all'attacco di domani - infoitsport : Milan, rinnovo Ibrahimovic: l'accordo è sempre più vicino - giovanaadeassis : RT @AntoVitiello: #Milan, rinnovo annuale di #Ibrahimovic ai dettagli: annuncio vicinissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Ibrahimovic

... ha portato a una forte accelerazione nella trattativa per ildi Zlatan. L'attaccante svedese, il cui contratto scadrà al termine della stagione, ha deciso di restare e la ...L'avvicinamento a Juve - Napoli e Inter - Sassuolo, ildi contratto in arrivo per Zlatancon il Milan, il caso Empoli - Chievo e le nuove positività di Florenzi e Grifo al Covid. Ascolta (cliccando qui sopra) le notizie sportive più ...Il Milan ha già iniziato a lavorare in vista della prossima stagione e, se il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è ormai questione di ore, la trattativa con Hakan Calhanoglu sembra essersi completamente ...Stando a quanto riferito da Sky Sport, nonostante il vicino accordo con Zlatan Ibrahimovic, restano ancora in ballo le contrattazioni con Donnarumma e Calhanoglu. Tra l'altro, come ...