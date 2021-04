Riapertura scuole di ogni ordine e grado: è pressing per chiudere l’anno scolastico in presenza. Il M5S presenta una mozione (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Movimento Cinque Stelle spinge per riportare in presenza tutti gli studenti e ha presentato una mozione al Governo che verrà discussa e votata domani, martedì 6 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Movimento Cinque Stelle spinge per riportare intutti gli studenti e hato unaal Governo che verrà discussa e votata domani, martedì 6 aprile. L'articolo .

