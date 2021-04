Repubblica e il dramma della villeggiante prigioniera nella sua seconda casa di Portofino

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 aprile 2021) Fa discutere l’intervista dialla riccamilanese che lamenta la desolazionesua(“Qui non si vede nessuno, c’è il deserto”, dice)quale si sente “”. “I negozi sono chiusi, – dice la donna – come i bar e i ristoranti. Ora sto guardando la piazzetta dalla mia finestra, c’è il deserto, non l’ho mai vista così. È incredibile, non me l’aspettavo”. Un racconto fuori dalla realtà che ha suscitato le proteste di tante persone costrette al lockdown nelle proprie case, spesso uniche o in affitto, non sempre grandi e sontuose, ma perlopiù modeste e senza vista mare. Persone afflitte dalla crisi economica senza precedenti che ha investito il Paese con l’arrivopandemia. ...