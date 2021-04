Regno Unito, due test rapidi anti-Covid a settimana per tutti: il piano di prevenzione del governo (Di lunedì 5 aprile 2021) Nel Regno Unito i morti causa Covid hanno toccato il record minimo dal 14 settembre. Merito degli effetti della campagna vaccinale di massa che ha ha portato a oggi alla somministrazione di oltre 36 milioni di dosi. Il governo però ha deciso di non abbassare la guardia quanto alla capacità di testare i cittadini per individuare immediatamente l’insorgere di eventuali focolai. Per questo da venerdì prossimo sarà offerta all’intera popolazione la possibilità di effettuare due test rapidi anti Covid alla settimana nell’ambito di un rafforzamento del piano nazionale di prevenzione. Il ministro della Sanità Matt Hancock, riporta Bbc, ha dichiarato che l’iniziativa contribuirà a sopprimere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Neli morti causahanno toccato il record minimo dal 14 settembre. Merito degli effetti della campagna vaccinale di massa che ha ha portato a oggi alla somministrazione di oltre 36 milioni di dosi. Ilperò ha deciso di non abbassare la guardia quanto alla capacità diare i cittadini per individuare immediatamente l’insorgere di eventuali focolai. Per questo da venerdì prossimo sarà offerta all’intera popolazione la possibilità di effettuare dueallanell’ambito di un rafforzamento delnazionale di. Il ministro della Sanità Matt Hancock, riporta Bbc, ha dichiarato che l’iniziativa contribuirà a sopprimere ...

Advertising

antoguerrera : Ricordate tutti quelli che, un mese fa di fronte al grande successo del governo Johnson nella campagna vaccinale, d… - fattoquotidiano : A Londra zero morti Covid per la prima volta da sei mesi. Nel Regno Unito inizia l’allentamento delle restrizioni - Corriere : AstraZeneca, la sospensione in Olanda per gli under 60 e i nuovi dati sulle trombosi in... - 13d5e827fcb847d : RT @fattoquotidiano: Regno Unito, due test rapidi anti-Covid a settimana per tutti: il piano di prevenzione del governo - giomo2 : RT @globalistIT: -