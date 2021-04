Regno Unito, Boris Johnson annuncia: “Riaprono negozi non essenziali, ristoranti all’aperto e parrucchieri dal 12 aprile” (Di lunedì 5 aprile 2021) Il premier britannico Boris Johnson ha tenuto oggi, lunedì 5 aprile, una conferenza stampa sui prossimi passi per l’uscita del Regno Unito dal lockdown anti-Covid. Il primo ministro ha confermato che dal 12 aprile ci saranno ulteriori allentamenti alle restrizioni anti-pandemia. Riapriranno i negozi non essenziali, i ristoranti all’aperto e i parrucchieri. La Gran Bretagna procede bene ma “è ancora presto per consigliare di prenotare una vacanza all’estero“, ha detto, però, Johnson nella conferenza stampa da Downing Street in cui ha annunciato alcune altri allentamenti alle restrizioni anti-Covid a partire dalla settimana prossima. Dal venerdì 9 ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 aprile 2021) Il premier britannicoha tenuto oggi, lunedì 5, una conferenza stampa sui prossimi passi per l’uscita deldal lockdown anti-Covid. Il primo ministro ha confermato che dal 12ci saranno ulteriori allentamenti alle restrizioni anti-pandemia. Riapriranno inon, ie i. La Gran Bretagna procede bene ma “è ancora presto per consigliare di prenotare una vacanza all’estero“, ha detto, però,nella conferenza stampa da Downing Street in cui hato alcune altri allentamenti alle restrizioni anti-Covid a partire dalla settimana prossima. Dal venerdì 9 ...

