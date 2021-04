Regioni al Governo | Verifica su possibili riaperture da 20 aprile

(Di lunedì 5 aprile 2021) “Fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20, nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici, per poi permettere da maggio la ripartenza di attività in stand-by da troppo tempo come le palestre”. È la sintesi, secondo quanto si apprende, della posizione delleche giovedì incontreranno il premier Mario Draghi in merito ai fondi Recovery e che nella stessa giornata si confronteranno colnella Stato-

