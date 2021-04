Regione Toscana: riaperte prenotazioni per nati dal 41 al 51. Attenti alle fake news (Di lunedì 5 aprile 2021) La Regione, secondo quanto si apprende, ha ricevuto la conferma dell'arrivo nei prossimi giorni di 79mila vaccini Astrazeneca e ha così riaperto alle prenotazioni, ma dal portale ancora non risulta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 aprile 2021) La, secondo quanto si apprende, ha ricevuto la conferma dell'arrivo nei prossimi giorni di 79mila vaccini Astrazeneca e ha così riaperto, ma dal portale ancora non risulta L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SalvatoreMerlo : Se una regione, tipo la Toscana, non vaccina quelli che rischiano di morire di covid. E quelli poi in effetti muoio… - fattoquotidiano : IL PIANO VACCINI DELLE REGIONI Lo staff del governatore della Toscana Eugenio Giani ora dice che “entro il 25 apri… - FirenzePost : Regione Toscana: riaperte prenotazioni per nati dal 41 al 51. Attenti alle fake news - guidop1967 : RT @BarbaraRaval: Eh no. Non è una cretinata. News ufficiale della Regione Toscana, già installati 30 container per persone positive al #Co… - zaraluc50 : RT @BarbaraRaval: A tutte le anime belle ( STRUZZI d'ora in poi) che dicono '..ma l'articolo è vecchio...' Conoscevate l'articolo? NO, vero… -