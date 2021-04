Recovery, così gli uomini delle grandi società di consulenza indirizzeranno la spesa dello Stato (Di lunedì 5 aprile 2021) Non solo gli esperti McKinsey. Tagliato l’apparato burocratico sono 4mila i consulenti esterni in ministeri, Regioni e Comuni. Un giro di affari pari a 3 miliardi di euro negli ultimi sei anni. Sono loro che si occuperanno dei bandi di spesa con i fondi di Bruxelles Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 5 aprile 2021) Non solo gli esperti McKinsey. Tagliato l’apparato burocratico sono 4mila i consulenti esterni in ministeri, Regioni e Comuni. Un giro di affari pari a 3 miliardi di euro negli ultimi sei anni. Sono loro che si occuperanno dei bandi dicon i fondi di Bruxelles

