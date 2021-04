Real Madrid-Milan 1-1 del 5 Aprile 1989, Baresi: “Partita storica” | News (Di lunedì 5 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan. Franco Baresi ha pubblicato su Twitter il suo ricordo della gara di 32 anni fa tra Real Madrid-Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 5 aprile 2021) Le ultime notizie sul. Francoha pubblicato su Twitter il suo ricordo della gara di 32 anni fa tra

Advertising

acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - GoalItalia : 3 aprile 2018 ?? Juventus-Real Madrid 0-3 ?? Goal capolavoro di @Cristiano, lo 'Stadium' applaude il suo futuro camp… - DAZN_IT : Dal successo nella Youth League con il Real Madrid... ?? ...al calore del Salento ???? #GrowingTogether – Lecce con P… - PianetaMilan : - syaifulbasten : RT @acmilan: #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol di Marco v… -