Real Madrid-Liverpool, Zidane: “Klopp un grande, tutto sulle condizioni di Hazard. Razzismo? Tolleranza zero” (Di lunedì 5 aprile 2021) "Klopp è un grande allenatore, mentre il passato non mi interessa".Parola di Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Liverpool, valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League 2020/21, in programma martedì sera all'Alfredo Di Stefano Stadium: oggetto di discussione, anche le condizioni di Eden Hazard. "Eden deve rimanere calmo. L'importante è che si senta bene, non vogliamo rischiare un rientro anticipato per un calciatore che non è completamente guarito. L'ultima volta non credo che il suo ritorno sia stato affrettato. Faremo le cose piano piano e vedremo quando sarà disponibile. Sperando di averlo a disposizione entro il finale di stagione", sono state le sue ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 aprile 2021) "è unallenatore, mentre il passato non mi interessa".Parola di Zinedine. Il tecnico delè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il, valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League 2020/21, in programma martedì sera all'Alfredo Di Stefano Stadium: oggetto di discussione, anche ledi Eden. "Eden deve rimanere calmo. L'importante è che si senta bene, non vogliamo rischiare un rientro anticipato per un calciatore che non è completamente guarito. L'ultima volta non credo che il suo ritorno sia stato affrettato. Faremo le cose piano piano e vedremo quando sarà disponibile. Sperando di averlo a disposizione entro il finale di stagione", sono state le sue ...

