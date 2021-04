Real Madrid-Liverpool, le ultime sulle probabili formazioni (Di lunedì 5 aprile 2021) Domani sera allo Stadio Alfredo di Stéfano di Madrid andrà in scena Real Madrid-Liverpool, valida per l’andata dei Quarti di finale di Champions League. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Queste le probabili formazioni: Real Madrid (3-5-2): Courtois; Nacho, Varane, Mendy; Vázquez, Modri?, Casemiro, Kroos, Marcelo; Benzema, Asensio Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson, Thiago, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Jota, Mané Foto: Real Madrid twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 aprile 2021) Domani sera allo Stadio Alfredo di Stéfano diandrà in scena, valida per l’andata dei Quarti di finale di Champions League. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Queste le(3-5-2): Courtois; Nacho, Varane, Mendy; Vázquez, Modri?, Casemiro, Kroos, Marcelo; Benzema, Asensio(4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson, Thiago, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Jota, Mané Foto:twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

