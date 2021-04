Real Madrid-Liverpool, Klopp: “C’è grande motivazione, abbiamo una possibilità” (Di lunedì 5 aprile 2021) “Vogliamo dimostrare quanto siamo bravi. Se siamo migliori del Real Madrid, allora possiamo passare“. Lo ha detto l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp alla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Poi ancora: “La mia motivazione è altissima – ha aggiunto il tecnico tedesco riferendosi alla finale persa contro gli spagnoli nel 2018 in una gara condizionata dagli errori di Karius – giochiamo con il Real Madrid, non è per il 2018. Ma ovviamente ricordo la partita. Fu una serata strana”. Poi la conclusione: “La nostra squadra è costruita per questo tipo di partite – le parole di Klopp – E abbiamo una possibilità. Tutti dicono che il ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) “Vogliamo dimostrare quanto siamo bravi. Se siamo migliori del, allora possiamo passare“. Lo ha detto l’allenatore del, Jurgenalla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il. Poi ancora: “La miaè altissima – ha aggiunto il tecnico tedesco riferendosi alla finale persa contro gli spagnoli nel 2018 in una gara condizionata dagli errori di Karius – giochiamo con il, non è per il 2018. Ma ovviamente ricordo la partita. Fu una serata strana”. Poi la conclusione: “La nostra squadra è costruita per questo tipo di partite – le parole di– Euna. Tutti dicono che il ...

