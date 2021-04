Real Madrid, i convocati per il Liverpool: assente Hazard, c’è Valverde (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Real Madrid ha diramato la lista dei convocati per il match di Champions League contro il Liverpool: assente Hazard, c’è Valverde Il Real Madrid ha diramato la lista dei convocati per il match di Champions League contro il Liverpool. assente Hazard, c’è Valverde. L’elenco completo: Portieri: Courtois, Lunin, Altube.Difensori: Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy.Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Arribas.Attaccanti: Benzema, Asensio, Vazquez, Vinicius, Mariano, Rodrygo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Ilha diramato la lista deiper il match di Champions League contro il, c’èIlha diramato la lista deiper il match di Champions League contro il, c’è. L’elenco completo: Portieri: Courtois, Lunin, Altube.Difensori: Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy.Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro,, Isco, Arribas.Attaccanti: Benzema, Asensio, Vazquez, Vinicius, Mariano, Rodrygo. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - GoalItalia : 3 aprile 2018 ?? Juventus-Real Madrid 0-3 ?? Goal capolavoro di @Cristiano, lo 'Stadium' applaude il suo futuro camp… - DAZN_IT : Dal successo nella Youth League con il Real Madrid... ?? ...al calore del Salento ???? #GrowingTogether – Lecce con P… - rossonero0888 : RT @acmilan: #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol di Marco v… - sportli26181512 : Andata dei quarti: Pep contro Haaland e Real-Liverpool: Andata dei quarti: Pep contro Haaland e Real-Liverpool Si p… -