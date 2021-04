Real Madrid, i convocati di Zidane per il Liverpool. Non c’è Hazard (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Real Madrid ha comunicato l’elenco dei 21 calciatori convocati dall’allenatore Zinedine Zidane per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool di domani. Out Hazard, rientra invece Valverde. Ecco la lista: Portieri: Courtois, Lunin, Altube.Difensori: Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy.Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Arribas.Attaccanti: Benzema, Asensio, Vazquez, Vinicius, Mariano, Rodrygo. ¡Estos son los 21 jugadores convocados para el partido @LFC! #UCL pic.twitter.com/g4BXGw2hF5 — Real Madrid C.F. (@RealMadrid) April 5, 2021 Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 aprile 2021) Ilha comunicato l’elenco dei 21 calciatoridall’allenatore Zinedineper l’andata dei quarti di finale di Champions League contro ildi domani. Out, rientra invece Valverde. Ecco la lista: Portieri: Courtois, Lunin, Altube.Difensori: Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy.Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Arribas.Attaccanti: Benzema, Asensio, Vazquez, Vinicius, Mariano, Rodrygo. ¡Estos son los 21 jugadores convocados para el partido @LFC! #UCL pic.twitter.com/g4BXGw2hF5 —C.F. (@) April 5, 2021 Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

