Ranieri: “Non avrei escluso McKennie, Dybala e Arthur dopo la festa. Quagliarella? Immenso e per l’Europeo…” (Di lunedì 5 aprile 2021) Intervenuto ai microfoni di Radio 1, nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport, Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato dei temi caldi dell'attualità del calcio con particolare riferimento alle vicende blucerchiate.Parla Raniericaption id="attachment 1075919" align="alignnone" width="750" Ranieri, getty images/caption"Sfiorata impresa col Milan? Sì, è stata una bella partita. Gagliarda. Siamo andati vicino a vincerla. Peccato aver giocato con l'uomo in meno alla fine", ha ammesso Ranieri. "Cosa ho detto ad Adrien Silva dopo il rosso? Eh eh, cosa gli ho detto... Avevo detto a tutti gli ammoniti di non fare entrare ruvide. Dispiace che lui che è molto esperto è incappato in questo errore. Non dico di comprenderlo, ma bisogna accettarlo"."Il siparietto con Donnarumma? Stava cercando ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 aprile 2021) Intervenuto ai microfoni di Radio 1, nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport, Claudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato dei temi caldi dell'attualità del calcio con particolare riferimento alle vicende blucerchiate.Parlacaption id="attachment 1075919" align="alignnone" width="750", getty images/caption"Sfiorata impresa col Milan? Sì, è stata una bella partita. Gagliarda. Siamo andati vicino a vincerla. Peccato aver giocato con l'uomo in meno alla fine", ha ammesso. "Cosa ho detto ad Adrien Silvail rosso? Eh eh, cosa gli ho detto... Avevo detto a tutti gli ammoniti di non fare entrare ruvide. Dispiace che lui che è molto esperto è incappato in questo errore. Non dico di comprenderlo, ma bisogna accettarlo"."Il siparietto con Donnarumma? Stava cercando ...

Advertising

ItaSportPress : Ranieri: 'Non avrei escluso McKennie, Dybala e Arthur dopo la festa. Quagliarella? Immenso e per l'Europeo...' -… - Marina87251891 : RT @amaricord: Stasera Tiziano Ferro canterà Sere nere, Il regalo più grande, Per dirti ciao e Perdere l'amore con Massimo Ranieri NON SONO… - _Simo95_ : Se ranieri non ferma il napoli dopo aver rotto i coglioni a noi lo vado a spaccare la faccia a quel figlio di puttana - berttrauttman : #gratitudine La gratitudine è diventata merce rara ma nel calcio quasi non esiste + Il Pordenone calcio ha esone… - pastinaflavia1 : RT @agta_guide: A Pasqua inizia in genere l'alta stagione. Quest’anno segniamo il record di circa 14 mesi senza lavoro per le #guideturisti… -