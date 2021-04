Raiola sulle commissioni chieste per Haaland: «Le fake news viaggiano veloce» (Di lunedì 5 aprile 2021) Mino Raiola ha smentito di aver avanzato una clamorosa richiesta al Barcellona per la firma del suo assistito Erling Haaland Mino Raiola ha smentito la notizia riportata inizialmente da RAC1, ovvero che avrebbe avanzato una clamorosa richiesta al Barcellona per la firma del suo assistito Erling Haaland. Con un post apparso sulla sua pagina Twitter, Raiola ha affermato che le fake news viaggiano veloce. Fabrizio Romano ha inoltre aggiunto che negli incontri preliminari avuti nei giorni scorsi non si è mai parlato di commissioni ma di progetti tecnici. fake news travel quick and far ? pic.twitter.com/Iifm9JjzM5 — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 4, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Minoha smentito di aver avanzato una clamorosa richiesta al Barcellona per la firma del suo assistito ErlingMinoha smentito la notizia riportata inizialmente da RAC1, ovvero che avrebbe avanzato una clamorosa richiesta al Barcellona per la firma del suo assistito Erling. Con un post apparso sulla sua pagina Twitter,ha affermato che le. Fabrizio Romano ha inoltre aggiunto che negli incontri preliminari avuti nei giorni scorsi non si è mai parlato dima di progetti tecnici.travel quick and far ? pic.twitter.com/Iifm9JjzM5 — Mino(@Mino) April 4, ...

