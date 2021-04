Radu, futuro incerto all’Inter: estate decisiva (Di lunedì 5 aprile 2021) Ionut Radu in cerca di spazio all’Inter Il Covid da, il Covid toglie. Stagione difficile per Ionut Radu secondo portiere dell’Inter che fino a questo momento non è stato impiegato nemmeno un minuto. Il portiere romeno poteva giocare contro il Sassuolo dopo la positività di Handanovic al Coronavirus, ma il rinvio della gara e la guarigione dello sloveno hanno lasciato il portiere numero due nerazzurro. Per il suo futuro decisiva sarà la prossima estate quando Padelli lascerà Appiano Gentile e il club dovrà decidere cosa fare con lui. “Inevitabilmente, gli 0 minuti del secondo estremo difensore nerazzurro in stagione influiranno anche sulla scelta del dopo-Handanovic. O cambierà la gestione del secondo portiere nell’arco della stagione o al momento è difficile immaginare il ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Ionutin cerca di spazioIl Covid da, il Covid toglie. Stagione difficile per Ionutsecondo portiere dell’Inter che fino a questo momento non è stato impiegato nemmeno un minuto. Il portiere romeno poteva giocare contro il Sassuolo dopo la positività di Handanovic al Coronavirus, ma il rinvio della gara e la guarigione dello sloveno hanno lasciato il portiere numero due nerazzurro. Per il suosarà la prossimaquando Padelli lascerà Appiano Gentile e il club dovrà decidere cosa fare con lui. “Inevitabilmente, gli 0 minuti del secondo estremo difensore nerazzurro in stagione influiranno anche sulla scelta del dopo-Handanovic. O cambierà la gestione del secondo portiere nell’arco della stagione o al momento è difficile immaginare il ...

