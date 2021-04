Raccolgono rifiuti mentre corrono: ecco i ploggers, attivi anche nella Bergamasca (Di lunedì 5 aprile 2021) Si scrive “plogging”, si legge originale attività fisica, che promuove amore ed attenzione verso se stessi e l’ambiente. Una disciplina che oggi vanta sempre più follower in tutto il mondo, il cui nome deriva dall’unione tra il termine inglese “jogging”, ovvero corsa a passo lento, e il verbo svedese “plocka upp”, raccogliere. L’idea, partorita dallo scandinavo Erik Ahlström, è semplice quanto geniale: fare sport all’aria aperta e allo stesso tempo ripulire strade e sentieri da rifiuti abbandonati da persone poco sensibili nei confronti dell’ecologia. Un’attività, che unisce l’utile al dilettevole, consentendo di tenersi in forma aiutando l’ambiente. Per iniziare non serve molto. Basta “armarsi” di indumenti e scarpette confortevoli, guanti protettivi, sacchetti in cui riporre la spazzatura e tanta grinta. Il resto verrà da sé. Anzi, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 aprile 2021) Si scrive “plogging”, si legge originaletà fisica, che promuove amore ed attenzione verso se stessi e l’ambiente. Una disciplina che oggi vanta sempre più follower in tutto il mondo, il cui nome deriva dall’unione tra il termine inglese “jogging”, ovvero corsa a passo lento, e il verbo svedese “plocka upp”, raccogliere. L’idea, partorita dallo scandinavo Erik Ahlström, è semplice quanto geniale: fare sport all’aria aperta e allo stesso tempo ripulire strade e sentieri daabbandonati da persone poco sensibili nei confronti dell’ecologia. Un’tà, che unisce l’utile al dilettevole, consentendo di tenersi in forma aiutando l’ambiente. Per iniziare non serve molto. Basta “armarsi” di indumenti e scarpette confortevoli, guanti protettivi, sacchetti in cui riporre la spazzatura e tanta grinta. Il resto verrà da sé. Anzi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Raccolgono rifiuti Quasi 150 mascherine gettate in strada a Monteprandone. I ragazzi di Questione Natura raccolgono tutto: 'Ma così non va' Proiettati in un futuro dove saremo ricoperti di immondizia, dove la natura continua a crescere, serpeggiando tra i rifiuti invece che tra ruscelli e rocce. Non è il futuro che ci meritiamo! È ora di ...

Nei porti di Santa Teresa e Trinità d'Agultu arrivano le isole ecologiche Inoltre, i pescatori che raccolgono rifiuti dal mare, non trovando a terra strutture adeguate, li abbandonano nuovamente in acqua, contribuendo ad aumentare i problemi ambientali anche nelle aree ...

Bambini e ragazzi che raccolgono rifiuti abbandonati: un segnale di speranza MyValley.it Raccolta rifiuti a Cantù a Pasqua Diversa la situazione per quanto riguarda il centro di raccolta rifiuti ubicato in corso Europa. In alternativa è possibile chiamare Econord al numero verde 800632565 Raccolta rifiuti a Cantù a Pasqua ...

Sui social i “cacciatori” di rifiuti I “cacciatori” di rifiuti riunito nel gruppo facebook “Geolocalizza le buste di pattume a Olbia” segnalano da qualche giorno la presenza di rifiuti abbandonati al parco fausto Noce. La ...

