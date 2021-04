"Qui c'è un progetto eversivo...". Cosa c'è dietro le bombe agli hub vaccini (Di lunedì 5 aprile 2021) Ignazio Riccio Il clima di terrore che si sta creando nel Paese, e che ha messo in allarme il ministero dell’Interno, non giova a nessuno. Minacce le ha ricevute anche il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli Prima il rogo doloso all’ingresso dell’Istituto superiore di sanità, poi la molotov in un centro vaccinale di Brescia e le minacce al ministro della Salute Roberto Speranza. Si teme che dietro questi atti sconsiderati ci sia un disegno eversivo. “Fa bene la Procura a indagare – ha dichiarato al quotidiano Il Messaggero Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico – si tratta di gesti oltraggiosi e intimidatori”. Il medico, nonostante sostenga di comprendere la stanchezza degli italiani per le restrizioni anti Covid-19, per la chiusura delle scuole e delle attività commerciali, si è detto ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 aprile 2021) Ignazio Riccio Il clima di terrore che si sta creando nel Paese, e che ha messo in allarme il ministero dell’Interno, non giova a nessuno. Minacce le ha ricevute anche il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli Prima il rogo doloso all’ingresso dell’Istituto superiore di sanità, poi la molotov in un centro vaccinale di Brescia e le minacce al ministro della Salute Roberto Speranza. Si teme chequesti atti sconsiderati ci sia un disegno. “Fa bene la Procura a indagare – ha dichiarato al quotidiano Il Messaggero Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico – si tratta di gesti oltraggiosi e intimidatori”. Il medico, nonostante sostenga di comprendere la stanchezza degli italiani per le restrizioni anti Covid-19, per la chiusura delle scuole e delle attività commerciali, si è detto ...

